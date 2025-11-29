Gilberto Firmo, tio da ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, foi preso na quarta-feira (26) por suspeita de receptação e integrar um grupo criminoso especializado em furtos, adulterações e ocultação de veículos, no Distrito Federal. As informações são da Polícia Civil do Distrito Federal.

Em agosto, Gilberto foi preso sob suspeita de armazenar material de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes.

Gilberto, de 52 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil. A ação foi realizada após o monitoramento de um veículo locado de forma irregular e posteriormente utilizado por outras pessoas para cometer crimes. O automóvel suspeito foi localizado ocultado no interior de um imóvel em Ceilândia, no Distrito Federal. As autoridades não informaram se o imóvel era de Gilberto.