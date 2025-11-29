Brutalmente assassinadas nesta sexta-feira (28), dentro do Cefet (Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca) do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, a doutora em Letras Allane de Souza Pedrotti Mattos e a psicóloga escolar Layse Costa Pinheiro eram reconhecidas pelo talento, dedicação e pelo impacto positivo na vida de estudantes e colegas. Após cometer o crime, o autor dos disparos se matou.

Referência na comunidade acadêmica, Allane, era coordenadora da Divisão de Acompanhamento e Desenvolvimento de Ensino da instituição e atuava com assessoria pedagógica e acadêmica em todos os oito campus do Cefet no estado.

Formada em Pedagogia pela UFRJ e doutora em Letras pela PUC-Rio, passou ainda por universidades como UFF e Universidade de Copenhagen. Nas redes sociais, se apresentava como "mãe e cria do Morro do Pinto", comunidade na região central do Rio.