Um homem foi preso na tarde deste sábado (29) suspeito de provocar um incêndio que atingiu uma ocupação na zona oeste do Recife. Ao menos cinco pessoas morreram.

O suspeito era morador do local e foi preso em flagrante. Ele foi linchado por outros moradores e encaminhado pela polícia para uma unidade hospitalar. Não há informações do estado de saúde dele.

Segundo informações preliminares, o incêndio começou depois que o suspeito ateou fogo no próprio barraco, durante uma briga de casal. O major do Corpo de Bombeiros detalhou que entre as vítimas estão uma mulher e quatro crianças, com idades de 2 anos, 4 anos, 5 anos e 2 meses.