A segunda fase do vestibular 2026 da Unicamp começa neste domingo (30), com provas dissertativas aplicadas em dois dias consecutivos para 13.045 candidatos aprovados na primeira etapa.

As próximas provas do processo seletivo da Unicamp são inteiramente dissertativas e foram desenhada para separar quem realmente domina o conteúdo de quem apenas decora. Os exames misturam uma parte igual a todos os candidatos com um bloco específico que muda conforme a área do curso escolhido na primeira opção.

A principal novidade deste ano é a redução de 20 para 18 questões no segundo dia. Em entrevista à Folha em abril, o diretor da Comvest, José Alves, explicou que a mudança foi feita porque muitos alunos não conseguiam concluir a prova até o final. A ideia é diminuir o desgaste dos participantes e permitir que eles elaborem respostas mais completas e bem estruturadas.