Por ordem da Justiça, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, tem 180 dias para mudar os nomes de duas avenidas com homenagem à ditadura militar instaurada em 1964 no Brasil e o de uma vila com referência ao fascismo.

A medida vale para as avenidas 31 de Março e Humberto de Alencar Castelo Branco, nos bairros Taboão e Assunção, respectivamente, e para a Vila Mussolini.

Ainda cabe recurso da decisão e, em nota, a prefeitura disse que fará isso. "O município irá adotar as providências cabíveis após o julgamento do recurso", declarou a administração municipal.