Depois de mais de 40 anos, uma estátua de santo Antônio no interior do Ceará pode finalmente ganhar uma cabeça.

O novo projeto foi anunciado pelo governo do estado em 2023, e deveria ter sido entregue há um ano, no segundo semestre de 2024. Mas a obra, orçada em aproximadamente R$ 11 milhões, não foi concluída até agora.

Com o atraso, o corpo do santo segue sem cabeça há mais de 40 anos. Ela até que existe. O problema é que está a quase três quilômetros do restante do corpo, em um conjunto habitacional.