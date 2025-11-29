A Polícia Federal deflagrou neste sábado (29) a operação Plano de Voo, que busca aprofundar as investigações sobre a ameaça de bomba em um voo da Azul no dia 7 de agosto deste ano.

O avião, que partiu de São Luís, no Maranhão, com destino a Campinas, no interior de São Paulo, fez um pouso de emergência em Brasília devido ao episódio.

Na ocasião, a PF fez uma varredura antibomba na aeronave e descartou a existência de artefato explosivo. O avião foi liberado para retornar à operação. A ação configura, em tese, os crimes de ameaça e atentado contra a segurança de transporte aéreo.