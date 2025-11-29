Palmeiras e Embaixada ajudam família de torcedor que morreu
| Tempo de leitura: 2 min
A Embaixada do Brasil em Lima já está ciente da morte do palmeirense que na véspera da final da Copa Liberadores, entre Palmeiras e Flamengo, e está prestando o auxílio necessário à família do torcedor Cauê Brunelli Dezotti, 38 anos. O UOL apurou que o clube também está em contato com a Embaixada para colaborar com os trâmites burocráticos.
Segundo relatos da Polícia Nacional do Peru (PNP), ele saltou de maneira repentina do ônibus em que estava e bateu contra a estrutura da Ponte Bajada. O veículo passava pela zona de Miraflores, um dos bairros mais importantes da cidade.
A informação inicial é do portal peruano "RPP" e foi confirmada pelo UOL. De acordo com o general Enrique Felipe Monroy, da PNP, o palmeirense apresentava sinais de embriaguez no momento da ocorrência.
"Antes de mais nada, lamentamos profundamente a trágica morte deste cidadão brasileiro, torcedor do Palmeiras. Trata-se de uma situação acidental, sem qualquer relação com crime ou violência entre torcidas rivais, quero deixar isso bem claro. Hoje, por volta das 16h18, próximo à praia de Los Yuyos, no sentido norte-sul, ou seja, de Miraflores para Barranco, ele estava em um Mirabus", disse.
"Segundo as testemunhas, ele estava pulando eufórico no segundo andar e elas não perceberam que ele ia atravessar a passarela perto da praia de Los Yuyos, e acabou se chocando contra a ponte", finalizou.
ÔNIBUS IRREGULAR
De acordo com a rádio e TV "RPP", a Autoridade de Transporte Urbano (ATU) informou que o ônibus da empresa Solbus não possuía permissão para realizar transporte turístico. A companhia será multada em 21.400 soles (cerca de R$ 34 mil).
A unidade deve ser levada a um depósito e pode até ser sucateada após a investigação policial. O motorista também não era habilitado para esse tipo de serviço, o que renderá nova penalidade à empresa.
VÍTIMA
Cauê Brunelli Dezotti era formado em medicina pela Unaerp (Universidade de Ribeirão Preto). Médico urologista, ele ingressou na faculdade em 2008 e se formou em 2013. Ele estava no Peru para acompanhar a final da Libertadores, neste sábado (29).
Cauê era especializado em cirurgia robótica e tinha consultórios em Limeira (SP) e Campinas (SP), além de ser professor da Faculdade São Leopoldo Mandic, em Araras (SP).
Em nota, a faculdade destacou que ele era “um profissional exemplar, um docente comprometido com a formação acadêmica e um ser humano de qualidades ímpares”. Em outra homenagem, uma turma de medicina afirmou que Cauê foi “inspiração, acolhimento, exemplo de humanidade e excelência”.