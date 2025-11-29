A Embaixada do Brasil em Lima já está ciente da morte do palmeirense que na véspera da final da Copa Liberadores, entre Palmeiras e Flamengo, e está prestando o auxílio necessário à família do torcedor Cauê Brunelli Dezotti, 38 anos. O UOL apurou que o clube também está em contato com a Embaixada para colaborar com os trâmites burocráticos.

Segundo relatos da Polícia Nacional do Peru (PNP), ele saltou de maneira repentina do ônibus em que estava e bateu contra a estrutura da Ponte Bajada. O veículo passava pela zona de Miraflores, um dos bairros mais importantes da cidade.

A informação inicial é do portal peruano "RPP" e foi confirmada pelo UOL. De acordo com o general Enrique Felipe Monroy, da PNP, o palmeirense apresentava sinais de embriaguez no momento da ocorrência.