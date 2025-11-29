A Polícia Civil paulista disse ter identificado nesta sexta-feira (28) no município de Camaçari, na Bahia, um adolescente de 17 anos alvo de dois mandados de busca e apreensão. Ele é suspeito de divulgar ameaças de ataques a escola, de estimular pessoas a cometer suicídio, de abuso sexual online e de fazer transmissões ao vivo de maus-tratos contra gatos.

De acordo com investigações do Noad (Núcleo de Observação de Análise Digital), da SSP (Secretaria de Segurança Pública), ele praticava as condutas em grupos restritos de redes sociais.

O jovem tem conhecimento avançado de tecnologia e conseguia acessar, compilar e divulgar dados pessoais de autoridades policiais envolvidas no combate a crimes cibernéticos, segundo a pasta do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).