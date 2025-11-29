Uma mulher mantida em cárcere privado pelo próprio filho foi resgatada ontem após pedir ajuda por um bilhete em Cuiabá.

Uma amiga da vítima entrou em contato com a Polícia Militar. Na tarde de quinta-feira, os agentes foram até a residência, no bairro Morada da Serra, para apurar o caso. Os nomes dos envolvidos não foram revelados.

O filho tentou impedir a entrada dos policiais. Segundo a PM, a casa estava insalubre, com grande quantidade de sujeira acumulada e com fezes de cachorro por toda a área externa. Estavam no local o filho, de 25 anos, e a mãe, de 55.