VIOLÊNCIA

Mãe mantida em cárcere pelo filho é resgatada após bilhete

Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Durante a visita da PM, a mãe colocou um papel no bolso da camisa da amiga
Uma mulher mantida em cárcere privado pelo próprio filho foi resgatada ontem após pedir ajuda por um bilhete em Cuiabá.

Uma amiga da vítima entrou em contato com a Polícia Militar. Na tarde de quinta-feira, os agentes foram até a residência, no bairro Morada da Serra, para apurar o caso. Os nomes dos envolvidos não foram revelados.

O filho tentou impedir a entrada dos policiais. Segundo a PM, a casa estava insalubre, com grande quantidade de sujeira acumulada e com fezes de cachorro por toda a área externa. Estavam no local o filho, de 25 anos, e a mãe, de 55.

Durante a visita da PM, a mãe colocou um papel no bolso da camisa da amiga. A tentativa discreta de entregar um bilhete chamou a atenção dos policiais.

"Estou em cárcere e ameaçada. Nem vejo o sol. Proibida de sair do quarto. Sinto muito medo. Me ajuda. Gratidão. Salva a minha vida em nome de Jesus", diz o bilhete entregue pela vítima à amiga.

O filho foi preso em flagrante pelos militares. Outra pessoa, que não teria vínculo familiar com a vítima, também foi detida suspeita de contribuir com o cárcere. Eles foram levados a uma delegacia para prestar esclarecimentos.

A mulher relatou à polícia que vivia sob constante vigilância e violência psicológica. O UOL procurou a polícia para saber se os suspeitos seguem presos e se serão investigados. O texto será atualizado após manifestação.

