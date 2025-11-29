Irmã de uma das mulheres mortas nesta sexta-feira (28) dentro do Cefet (Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca) do Rio de Janeiro, Alline Algaravia publicou um vídeo nas redes sociais em que lamenta o crime que ocorreu na instituição.

Alline disse que sua irmã, Allane de Souza Pedrotti, foi "brutalmente assassinada". Ela relatou que a família está devastada e tenta lidar com o choque da notícia. "Estou destruída", escreveu na legenda da publicação.

Segundo Alline, a irmã era "cheia de sonhos, batalhadora e trabalhadora". No relato, ela descreve a vítima como uma pessoa dedicada e ligada à família. Allane deixou uma filha.