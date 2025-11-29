Luis Carlos Torres, 70, conhecido como DJ Luis Papel, está desaparecido desde segunda-feira (24). Ele se apresentaria nesta sexta-feira (28) em um evento na Ilha Porchat, em São Vicente, litoral paulista, mas não compareceu. O carro do idoso foi encontrado destrancado em frente a uma igreja na mesma cidade.

O DJ teria saído de carro na madrugada de segunda-feira (24). Segundo Letícia Torres, de 48 anos, filha do DJ, a namorada do pai acordou na manhã de segunda e percebeu que Luis já não estava em casa. Ao procurar a portaria do prédio, ela afirma ter visto nas câmeras de segurança o momento em que Luis deixou a garagem do condomínio por volta das 2h30.

A família só foi avisada no dia seguinte. Letícia afirma que a namorada telefonou para o filho de Luis -- irmão dela, que mora no interior de São Paulo -- para comunicar o desaparecimento. O telefone do pai, segundo a filha, continua chamando.