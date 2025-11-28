O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu nesta quinta-feira (27) leis mais duras contra o crime e disse não se opor à instituição da pena de prisão perpétua no Brasil.

"A mudança de legislação é bem-vinda. É necessária. Eu defendo algumas mudanças que sejam até radicais. Que a gente comece a realmente enfrentar o crime com a dureza que o crime merece enfrentado. Eu não acho, por exemplo, nenhum absurdo ter a prisão perpétua no Brasil", afirmou Tarcísio em evento da XP Asset Management.

O governador citou como exemplo a gestão de Nayib Bukele em El Salvador. "Temos que aproveitar para repassar aquilo que a gente está fazendo. Mal comparando, vemos o que o Bukele fez em El Salvador: o que era e o que é."