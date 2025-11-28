O surgimento de uma faixa de lama de cerca de 2 km no litoral de Rio Grande (RS) levou à interdição de um trecho da beira da praia do Cassino, a maior em extensão do Brasil.

O sedimento ocupa uma pequena parte dos 254 km de faixa de areia contínua da praia e começou a se acumular no local no dia 20 de novembro. O fenômeno, que já ocorreu em outros anos, ainda tem origem desconhecida.

"Vêm sendo feitos vários estudos e ainda a gente não chegou a uma resposta", disse a professora Elaine Goulart, do Instituto de Oceanografia da Furg (Universidade Federal de Rio Grande). "Não é uma coisa que a gente vê acontecendo em outras praias do estado, e nem em outras praias do Brasil."