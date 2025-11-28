O STF (Supremo Tribunal Federa) formou maioria, na quinta-feira (27), para reconhecer que existe racismo estrutural no Brasil e apontou a necessidade de adoção de medidas contra violações de direitos da população negra.

A corte está dividida, no entanto, sobre se a situação configura um estado de coisas inconstitucional.

O tribunal debateu na quarta (26) e na quinta (27) uma ação que discute se há omissão do Estado na violação de direitos da população negra no Brasil. Há uma maioria de oito votos no sentido de reconhecer que há violação sistêmica dos direitos da população negra no país, e o tema deve voltar a ser analisado pelo Supremo em data ainda não definida.