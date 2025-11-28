Conhecido como Delegato, o felino foi resgatado pelo Projeto Lelo Love Pet, em São João da Boa Vista (SP). Ele apareceu na garagem de uma voluntária, foi castrado e permaneceu sob os cuidados da ONG até ser adotado.

Um gatinho laranja transformou o ambiente de uma delegacia no interior de São Paulo e passou a ajudar no acolhimento de vítimas que chegam ao local.

Após passar por todos os exames e protocolos, Delegato chamou a atenção da Delegacia da Mulher da cidade, que o conheceu por meio das redes sociais. "Temos nosso Instagram com todos os gatinhos disponíveis, e o processo de adoção é sempre feito com muita triagem e responsabilidade", explicou a voluntária Tatiana Topolovszki Rossini ao UOL.

Os responsáveis pelo projeto visitaram a delegacia para avaliar se o ambiente era seguro - sem acesso à rua -e se combinava com o perfil do gato. Eles também aprovaram a proposta apresentada pelo delegado da época.

O Dr. Ivan queria transformar o espaço em um local mais acolhedor para mulheres vítimas de violência doméstica e, muitas vezes, também para as crianças que acompanham suas mães.