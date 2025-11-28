28 de novembro de 2025
INVESTIGAÇÃO

Criança de 5 anos morre ao cair do 12º andar de prédio

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Corpo de Bombeiros
O menino teve diversas lesões.
O menino teve diversas lesões.

Uma criança de cinco anos morreu hoje ao cair do 12º andar de um edifício, na cidade de Uberlândia (MG).

Não há detalhes das circunstâncias da queda, que ocorreu por volta das 7h, e se a criança estaria sozinha no momento do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado, avaliou a vítima e atestou o óbito.

Menino teve diversas lesões. O acidente ocorreu no bairro Grand Ville, na zona leste da cidade mineira.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para o local. Em nota, a corporação informou que, por ora, não vai fazer nenhum pronunciamento. O corpo da criança já se encontra no IML (Instituto Médico Legal) para os procedimentos.

