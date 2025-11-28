O ônibus que levava a equipe da cantora sertaneja Amanda Alves se envolveu num acidente com outros quatro veículos na rodovia Castello Branco, em Bofete (SP), e deixou 23 pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira (28).
Leia mais: Quatro pessoas morrem em acidente com ônibus de cantor
Segundo a Artesp, um caminhão bateu na traseira de uma carreta, tombando o veículo menor. Na sequência, outro caminhão atingiu os envolvidos e, logo atrás, o ônibus da artista colidiu com um dos caminhões e também atingiu uma picape antes de parar no acostamento.
A cantora estava no ônibus, mas não teve ferimentos graves. De acordo com sua assessoria, 14 pessoas estavam no veículo, que retornava do show em Lins e seguia para apresentação na capital paulista. Todos os ocupantes passam bem e a agenda não foi alterada.
No total, 15 feridos estavam no ônibus, cinco na picape e outros três nos caminhões e na carreta. Os ferimentos foram leves ou moderados. A ocorrência ainda era atendida nesta manhã de sexta.