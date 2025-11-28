O ônibus que levava a equipe da cantora sertaneja Amanda Alves se envolveu num acidente com outros quatro veículos na rodovia Castello Branco, em Bofete (SP), e deixou 23 pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira (28).

Segundo a Artesp, um caminhão bateu na traseira de uma carreta, tombando o veículo menor. Na sequência, outro caminhão atingiu os envolvidos e, logo atrás, o ônibus da artista colidiu com um dos caminhões e também atingiu uma picape antes de parar no acostamento.