NA CASTELLO BRANCO

Batida de ônibus de sertaneja e outros 4 veículos faz 23 vítimas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Artesp
A cantora estava no ônibus, mas não teve ferimentos graves.
O ônibus que levava a equipe da cantora sertaneja Amanda Alves se envolveu num acidente com outros quatro veículos na rodovia Castello Branco, em Bofete (SP), e deixou 23 pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira (28).

Segundo a Artesp, um caminhão bateu na traseira de uma carreta, tombando o veículo menor. Na sequência, outro caminhão atingiu os envolvidos e, logo atrás, o ônibus da artista colidiu com um dos caminhões e também atingiu uma picape antes de parar no acostamento.

A cantora estava no ônibus, mas não teve ferimentos graves. De acordo com sua assessoria, 14 pessoas estavam no veículo, que retornava do show em Lins e seguia para apresentação na capital paulista. Todos os ocupantes passam bem e a agenda não foi alterada.

No total, 15 feridos estavam no ônibus, cinco na picape e outros três nos caminhões e na carreta. Os ferimentos foram leves ou moderados. A ocorrência ainda era atendida nesta manhã de sexta.

