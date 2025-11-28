28 de novembro de 2025
LONGEVIDADE

Expectativa de vida dos brasileiros chega aos 76 anos

Reprodução/ Sindicato dos Bancarios
Segundo o IBGE, a melhora contínua do indicador retoma a tendência interrompida em 2020 e 2021, época de pandemia.
A expectativa de vida no Brasil voltou a crescer em 2024 e chegou a 76,6 anos, um aumento de cerca de 2,5 meses em relação ao ano anterior. Entre os homens, o indicador passou de 73,1 para 73,3 anos e, entre as mulheres, de 79,7 para 79,9 anos, segundo as Tábuas de Mortalidade 2024 do IBGE.

Segundo o IBGE, a melhora contínua do indicador retoma a tendência interrompida em 2020 e 2021, quando a pandemia de Covid-19 fez o número de mortes disparar no país e reduziu a longevidade média para 72,8 anos. Mesmo com a recuperação, os homens seguem vivendo menos do que as mulheres -diferença de 6,6 anos.

Expectativa de vida ao nascer no Brasil

Ano Total Homem Mulher Diferença entre os sexos
1940 45,5 42,9 48,3 5,4
1950 48,0 45,3 50,8 5,5
1960 52,5 49,7 55,5 5,8
1970 57,6 54,6 60,8 6,2
1980 62,5 59,6 65,7 6,1
1991 66,9 63,2 70,9 7,7
2000 71,1 67,3 75,1 7,8
2010 74,4 70,7 78,1 7,4
2019 76,2 72,8 79,6 6,8
2020 74,8 71,2 78,5 7,3
2021 72,8 69,3 76,4 7,1
2022 75,4 72,1 78,8 6,7
2023 76,4 73,1 79,7 6,6
2024 76,6 73,3 79,9 6,6

De acordo com o levantamento, quem nasceu em 1940 viveria cerca de 45,5 anos em média. Hoje, são 31 anos a mais. No ranking mundial, países como Mônaco, San Marino e Japão lideram com expectativa acima de 84 anos.

Mortalidade infantil continua em queda

A taxa de mortalidade infantil também continua recuando e chegou a 12,3 mortes de bebês por mil nascidos vivos em 2024, contra 146,6 em 1940. A queda está associada a vacinação, pré-natal, saneamento e maior renda média.

Ano Mortalidade infantil (por mil) Mortalidade 1 a 4 anos (por mil) Mortalidade na infância (por mil) Mortes antes de 5 anos (%)
1940 146,6 76,7 212,1 69,1
1980 69,1 16,0 84,0 82,3
2000 28,1 4,6 32,6 86,3
2010 15,0 2,5 17,5 85,8
2023 12,5 2,2 14,7 85,0
2024 12,3 2,2 14,4 84,8

Jovens homens sob risco maior

O estudo mostra um quadro já conhecido no país: adultos jovens do sexo masculino morrem muito mais do que mulheres da mesma idade. Entre 20 e 24 anos, a chance de um homem morrer é 4,1 vezes maior - efeito direto de homicídios, acidentes de trânsito e outras causas externas.

Idosos vivem mais

O aumento da longevidade também se destaca entre quem já passou dos 60 anos. Em 1940, uma pessoa com essa idade viveria por mais 13,2 anos, em média. Agora, o adicional é de 22,6 anos. Para as mulheres, esse tempo chega a 24,2 anos.

Ano Expectativa aos 60 anos — Total Homem Mulher
1940 13,2 11,6 14,5
1980 16,3 15,2 17,6
2010 21,4 19,6 23,1
2023 22,5 20,7 24,0
2024 22,6 20,8 24,2

Chegar aos 80 anos também significa viver mais: em 2024, mulheres dessa idade têm expectativa de mais 9,5 anos e homens, 8,3 anos, mais que o dobro do que era há oito décadas.

