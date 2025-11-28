A expectativa de vida no Brasil voltou a crescer em 2024 e chegou a 76,6 anos, um aumento de cerca de 2,5 meses em relação ao ano anterior. Entre os homens, o indicador passou de 73,1 para 73,3 anos e, entre as mulheres, de 79,7 para 79,9 anos, segundo as Tábuas de Mortalidade 2024 do IBGE.
Segundo o IBGE, a melhora contínua do indicador retoma a tendência interrompida em 2020 e 2021, quando a pandemia de Covid-19 fez o número de mortes disparar no país e reduziu a longevidade média para 72,8 anos. Mesmo com a recuperação, os homens seguem vivendo menos do que as mulheres -diferença de 6,6 anos.
Expectativa de vida ao nascer no Brasil
|Ano
|Total
|Homem
|Mulher
|Diferença entre os sexos
|1940
|45,5
|42,9
|48,3
|5,4
|1950
|48,0
|45,3
|50,8
|5,5
|1960
|52,5
|49,7
|55,5
|5,8
|1970
|57,6
|54,6
|60,8
|6,2
|1980
|62,5
|59,6
|65,7
|6,1
|1991
|66,9
|63,2
|70,9
|7,7
|2000
|71,1
|67,3
|75,1
|7,8
|2010
|74,4
|70,7
|78,1
|7,4
|2019
|76,2
|72,8
|79,6
|6,8
|2020
|74,8
|71,2
|78,5
|7,3
|2021
|72,8
|69,3
|76,4
|7,1
|2022
|75,4
|72,1
|78,8
|6,7
|2023
|76,4
|73,1
|79,7
|6,6
|2024
|76,6
|73,3
|79,9
|6,6
De acordo com o levantamento, quem nasceu em 1940 viveria cerca de 45,5 anos em média. Hoje, são 31 anos a mais. No ranking mundial, países como Mônaco, San Marino e Japão lideram com expectativa acima de 84 anos.
Mortalidade infantil continua em queda
A taxa de mortalidade infantil também continua recuando e chegou a 12,3 mortes de bebês por mil nascidos vivos em 2024, contra 146,6 em 1940. A queda está associada a vacinação, pré-natal, saneamento e maior renda média.
|Ano
|Mortalidade infantil (por mil)
|Mortalidade 1 a 4 anos (por mil)
|Mortalidade na infância (por mil)
|Mortes antes de 5 anos (%)
|1940
|146,6
|76,7
|212,1
|69,1
|1980
|69,1
|16,0
|84,0
|82,3
|2000
|28,1
|4,6
|32,6
|86,3
|2010
|15,0
|2,5
|17,5
|85,8
|2023
|12,5
|2,2
|14,7
|85,0
|2024
|12,3
|2,2
|14,4
|84,8
Jovens homens sob risco maior
O estudo mostra um quadro já conhecido no país: adultos jovens do sexo masculino morrem muito mais do que mulheres da mesma idade. Entre 20 e 24 anos, a chance de um homem morrer é 4,1 vezes maior - efeito direto de homicídios, acidentes de trânsito e outras causas externas.
Idosos vivem mais
O aumento da longevidade também se destaca entre quem já passou dos 60 anos. Em 1940, uma pessoa com essa idade viveria por mais 13,2 anos, em média. Agora, o adicional é de 22,6 anos. Para as mulheres, esse tempo chega a 24,2 anos.
|Ano
|Expectativa aos 60 anos — Total
|Homem
|Mulher
|1940
|13,2
|11,6
|14,5
|1980
|16,3
|15,2
|17,6
|2010
|21,4
|19,6
|23,1
|2023
|22,5
|20,7
|24,0
|2024
|22,6
|20,8
|24,2
Chegar aos 80 anos também significa viver mais: em 2024, mulheres dessa idade têm expectativa de mais 9,5 anos e homens, 8,3 anos, mais que o dobro do que era há oito décadas.