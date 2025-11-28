A expectativa de vida no Brasil voltou a crescer em 2024 e chegou a 76,6 anos, um aumento de cerca de 2,5 meses em relação ao ano anterior. Entre os homens, o indicador passou de 73,1 para 73,3 anos e, entre as mulheres, de 79,7 para 79,9 anos, segundo as Tábuas de Mortalidade 2024 do IBGE.

Segundo o IBGE, a melhora contínua do indicador retoma a tendência interrompida em 2020 e 2021, quando a pandemia de Covid-19 fez o número de mortes disparar no país e reduziu a longevidade média para 72,8 anos. Mesmo com a recuperação, os homens seguem vivendo menos do que as mulheres -diferença de 6,6 anos.

Expectativa de vida ao nascer no Brasil