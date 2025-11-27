Corpo de professor é encontrado carbonizado na zona sul de SP
O professor e advogado Fabio Schlichting, 41, foi encontrado morto na manhã sábado (22) em um terreno próximo de uma escola, após ter saído de casa de carro na madrugada. De acordo com a polícia, o corpo estava parcialmente carbonizado e tinha sinais de violência.
Câmeras de segurança do prédio mostram Fabio entrando na garagem e dirigindo o veículo, um Jeep Renegade.
No fim da manhã de sábado, policiais militares foram acionados para verificar um corpo encontrado caído em um terreno na região da Estrada do Jararu, no Jardim Ângela, na zona sul paulistana.
O automóvel foi encontrado a cerca de cinco quilômetros do local onde estava o corpo, também no Jardim Ângela.
O caso foi registrado como homicídio pelo 47º Distrito Policial (Capão Redondo), afirma a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, e será investigado na Divisão de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Mestre em direito empresarial, Fabio Schlichting era professor de língua portuguesa e língua inglesa da Escola Suíço-Brasileira de São Paulo. Também atuava como advogado e consultor jurídico nas áreas de direito civil e penal.
Em nota, a subseção Jabaquara/Saúde da OAB-SP manifestou pesar pela morte de Schlichting. Ele foi sepultado na quarta-feira (26) no Cemitério Municipal de Vinhedo.