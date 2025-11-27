Familiares de Bruno Paixão, 36, um dos mortos durante uma operação da Polícia Civil nesta quarta-feira (26), no complexo da Maré, afirmam que o homem trabalhava como vendedor de queijos na comunidade e que foi atingido pela polícia logo após gritar que era trabalhador.

A Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), divisão operacional da Polícia Civil, fez uma operação na tarde de quarta na Maré, após, segundo o órgão, receber informações de inteligência de que uma facção se preparava para invadir outra comunidade. Um adolescente de 12 anos foi baleado e três pessoas morreram.

Ainda na quarta a Polícia Civil afirmou que os três mortos eram "narcotraficantes" e que atuavam como segurança de uma liderança do tráfico local. À noite, moradores da Maré pararam vias expressas da cidade em protesto pela morte de Bruno, que segundo a família não tinha envolvimento com o crime.