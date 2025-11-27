A esposa do deputado federal foragido Alexandre Ramagem (PL-RJ) afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que sofreu um mandado de busca expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), quando embarcava para os Estados Unidos.

Rebeca disse que teve celular, computadores e outros itens apreendidos. Em relato feito em vídeo publicado ontem nas redes sociais, ela contou também que o celular de uma de suas filhas, de 7 anos, também foi levado pelas autoridades. Disse, ainda, que teve todas as malas retiradas do voo e revistadas durante o procedimento.

Esposa de Ramagem disse que o mandado foi cumprido enquanto ela entrava no avião, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu, segundo ela, no último dia 17. Rebeca se disse "surpreendida" pela ordem judicial. Procurada, a Polícia Federal não quis se manifestar. O STF respondeu que não tem informações sobre o assunto.