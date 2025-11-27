Com a derrubada dos vetos do governo ao novo marco do licenciamento ambiental, projetos considerados de baixo impacto e obras de saneamento passam a ter menos exigências, enquanto pontos mais sensíveis ainda serão discutidos em nova votação.

O Congresso restabeleceu a Licença por Adesão e Compromisso (LAC), que permite autorizações simplificadas para atividades classificadas como de baixo porte ou baixo potencial poluidor. Nesses casos, o empreendedor apenas assume compromissos e segue regras pré-definidas, sem passar pelas três etapas tradicionais do licenciamento. Técnicos do governo alertam, porém, que obras com risco relevante, como barragens de rejeitos, podem ser beneficiadas pelo procedimento mais ágil.