O Congresso e o Senado Nacional derrubaram nesta quinta-feira (27) uma série de vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e restabeleceu trechos da nova lei de licenciamento ambiental que especialistas classificam como retrocessos na proteção do meio ambiente. A decisão contrariou os apelos do governo e de entidades ambientais.

Na Câmara, 295 deputados votaram pela derrubada dos vetos e 167 pela manutenção. No Senado, o resultado foi de 52 a 15. Os parlamentares revalidaram, entre outros pontos, a autorização para que obras e atividades classificadas como de baixo potencial poluidor tenham licenças simplificadas, processo conhecido como adesão e compromisso (LAC).