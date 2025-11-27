Um tiroteio interditou a avenida Brasil, principal via expressa do Rio de Janeiro, no início da manhã desta quinta-feira (27), na altura da Cidade Alta, zona norte da cidade.

Agentes de segurança do governo do Rio estão na região para mais um dia da Operação Barricada Zero, que remove materiais usados como barricadas por criminosos.

Segundo a Polícia Militar, houve reforço de segurança na avenida. A interdição total durou 15 minutos e, de acordo com o Centro de Operações, segue fechada uma faixa nas pistas central e lateral, nos dois sentidos.