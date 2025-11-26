Uma mulher conhecida como "Barbie do Crime" foi presa em Piracicaba, no interior de São Paulo, investigada por integrar uma quadrilha que se infiltrava em condomínios de luxo para furtar moradores.

Paola Carita Gobel, também conhecida como "Mulher Gato", foi presa na quinta-feira (20). Três homens também foram presos por supostamente integrar o grupo, informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública).

Moradores de um condomínio em Piracicaba denunciaram a quadrilha à polícia após estranharem a movimentação dos quatro suspeitos. Eles se mudaram para o local após alugarem uma casa, levando apenas colchões, e foram flagrados filmando os vizinhos enquanto cobriam o rosto.