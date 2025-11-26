A brasileira Luisa Janssen Harger da Silva, 31, que foi atropelada por um trem do metrô de Nova York, em 2016, deve ser indeninada em US$ 82 milhões (R$ 460 milhões na cotação atual).

A informação foi divulgada pelo jornal The New York Post e confirmada pela reportagem por meio do advogado David Roth, que sustenta que o acidente deixou consequências graves para ela. "Ela trabalha e faz o melhor que pode fazer. É uma heroína", afirmou Roth à reportagem.

De acordo com a imprensa americana, ela estava na plataforma do metrô com o namorado quando desmaiou e caiu nos trilhos. Ela foi atropelada por um trem que se aproximava. A decisão considerou que a empresa MTA, Autoridade Metropolitana de Transporte de Nova York, que administra o sistema, não tratou com a devida seriedade o risco de pessoas caírem nos trilhos.