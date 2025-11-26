Um menino de 12 anos foi baleado dentro de uma escola municipal no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (26), durante um tiroteio provocado por uma operação da Polícia Civil.

A ação deixou três mortos. Segundo a Polícia Civil, os mortos eram suspeitos de atuar como seguranças de uma liderança do tráfico, que não teve o nome revelado. Um suspeito foi preso, e dois fuzis e pistolas foram apreendidos.

Por causa do tiroteio, a Linha Amarela, uma das principais vias expressas da cidade, teve interdições intermitentes e chegou a ser totalmente fechada ao menos quatro vezes ao longo da manhã. O tráfego foi afetado por mais de três horas, até a liberação completa às 13h35.