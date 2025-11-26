Um estudo realizado por pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) identificou que drogas associadas ao narcotráfico são usadas para melhoria de performance entre praticantes de musculação.

Elas se juntam aos esteroides anabolizantes e a outros fármacos que historicamente já são utilizados tanto para ganho de massa muscular quanto para combater efeitos colaterais decorrentes deles.

Não é exatamente uma novidade a presença dessas substâncias, mas há uma relativização do uso que ganha espaço nas redes sociais, podendo elevar a quantidade de usuários e os riscos à saúde pública, segundo especialistas.