Uma adolescente de 16 anos fugiu de casa após dois anos mantida em cárcere privado, segundo o Conselho Tutelar.

Jovem foi encontrada com desnutrição severa e lesões da cabeça aos pés. Aline Pinheiro Braz dos Santos, do Conselho Tutelar de Goiânia, contou que a jovem estava em condições "assustadoras" e chegou a perder o ciclo menstrual por desnutrição. Ela estava com os joelhos muito machucados "de tanto ser castigada, ficando de joelho por horas", e apresentava sinais de agressões "de várias formas", cometidas com "pau, fio de ferro e até bitucas de cigarro".

Adolescente era privada de alimentos e humilhada pela mãe, diz conselheira. "Quando ela comia, a comida era jogada ao chão porque a genitora dela falava que era uma cadela, que ela tinha que ser tratada como tal".