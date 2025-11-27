Um asilo clandestino foi interditado nesta quarta-feira (26) em Paciência, zona oeste do Rio de Janeiro, após denúncias de maus-tratos e possível relação com três mortes.

Sete idosos foram resgatados em condições precárias, com relatos de falta de higiene e de equipe médica, além de comida estragada.

A proprietária do local pode responder por exercício ilegal da profissão e maus-tratos. A operação integra a força-tarefa da Prefeitura e da Polícia Civil para fiscalizar abrigos irregulares.



