27 de novembro de 2025
RJ: Asilo clandestino é fechado e polícia apura mortes de idosos

Reprodução/PCERJ/X
Sete idosos foram resgatados em condições precárias.
Um asilo clandestino foi interditado nesta quarta-feira (26) em Paciência, zona oeste do Rio de Janeiro, após denúncias de maus-tratos e possível relação com três mortes.

Sete idosos foram resgatados em condições precárias, com relatos de falta de higiene e de equipe médica, além de comida estragada.

A proprietária do local pode responder por exercício ilegal da profissão e maus-tratos. A operação integra a força-tarefa da Prefeitura e da Polícia Civil para fiscalizar abrigos irregulares.

