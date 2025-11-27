Um asilo clandestino foi interditado nesta quarta-feira (26) em Paciência, zona oeste do Rio de Janeiro, após denúncias de maus-tratos e possível relação com três mortes.
Sete idosos foram resgatados em condições precárias, com relatos de falta de higiene e de equipe médica, além de comida estragada.
A proprietária do local pode responder por exercício ilegal da profissão e maus-tratos. A operação integra a força-tarefa da Prefeitura e da Polícia Civil para fiscalizar abrigos irregulares.
Delegacia de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti) resgata 7 idosos após fiscalização a um asilo insalubre e clandestino em Paciência, na Zona Oeste do RJ.— Polícia Civil RJ (@PCERJ) November 26, 2025
No local, eles foram encontrados sozinhos e sem qualquer assistência. Agora, receberão atendimento médico.
