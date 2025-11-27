O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba alimentação diferenciada enquanto estiver preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A medida atende a pedido da defesa, que alegou que Bolsonaro vinha recusando as refeições fornecidas pela PF desde o início da prisão preventiva, no sábado (22).

Leia mais: Bolsonaro terá atendimento médico em tempo integral

A decisão estabelece que os alimentos deverão ser entregues por pessoa previamente cadastrada, com fiscalização e registro pela Polícia Federal. Segundo aliados, Bolsonaro só vinha consumindo itens preparados por familiares, seguindo orientação médica por conta de cirurgias abdominais recentes.