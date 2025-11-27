27 de novembro de 2025
ALIMENTAÇÃO

Moraes libera entrega de dieta especial a Bolsonaro na PF

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/CNN Brasil
A decisão estabelece que os alimentos deverão ser entregues por pessoa previamente cadastrada.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba alimentação diferenciada enquanto estiver preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A medida atende a pedido da defesa, que alegou que Bolsonaro vinha recusando as refeições fornecidas pela PF desde o início da prisão preventiva, no sábado (22).

Leia mais: Bolsonaro terá atendimento médico em tempo integral

A decisão estabelece que os alimentos deverão ser entregues por pessoa previamente cadastrada, com fiscalização e registro pela Polícia Federal. Segundo aliados, Bolsonaro só vinha consumindo itens preparados por familiares, seguindo orientação médica por conta de cirurgias abdominais recentes.

Condenado a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente permanece na carceragem após ter violado a tornozeleira eletrônica, o que levou Moraes a determinar a prisão.

*Com informações do SBT News

