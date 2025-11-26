O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), sancionou nesta quarta-feira (26) um projeto de lei que autoriza a venda e o uso de spray de extratos vegetais, como o spray de pimenta, para mulheres. O produto será vendido em farmárcias e limitado a mulheres maiores de 18 anos.

Leia mais: Casos de feminicídio por arma de fogo aumentam em 2025 no país

Mulheres com mais de 16 anos poderão usar o spray, desde que haja autorização dos responsáveis.