Uma criança de 10 anos foi baleada dentro de uma escola municipal no complexo da Maré, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (26), durante um tiroteio. A Polícia Civil faz uma operação na região e a Linha Amarela, uma das principais vias expressas da cidade, está com interdições intermitentes. "A operação atingiu seu objetivo e impediu uma guerrilha urbana", disse a polícia.

A ação deixou três mortos que, segundo a Polícia Civil, eram suspeitos de atuar como seguranças de uma liderança do tráfico, que não teve o nome revelado. Um suspeito foi preso, e dois fuzis e pistolas foram apreendidos.