Um incêndio no setor de inclusão da Penitenciária José Luiz Mansur, em Marília, no interior de São Paulo, deixou pelo menos sete mortos e 21 atendidos após intoxicação pela fumaça na tarde desta terça-feira (25).

De acordo com a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), o incêndio foi provocado por um interno, que ateou fogo em seus pertences na área por onde os presos passam quando chegam ao presídio.

A secretaria afirmou que os policiais penais realizaram o primeiro combate às chamas até a chegada dos bombeiros e das equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestaram atendimento aos feridos e os levaram para Hospital das Clínicas de Marília, Santa Casa, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Unidade de Suporte Avançado (USA).