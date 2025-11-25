A sabatina de Jorge Messias, atual advogado-geral da União e indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal (STF), será realizada no dia 10 de dezembro na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A data foi anunciada nesta terça-feira (25) pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), e pelo presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA).

A leitura oficial da indicação está prevista para 3 de dezembro, quando também será aberto o prazo de vista coletiva. A relatoria ficará com o senador Weverton Rocha (PDT-MA). Após a análise na CCJ, o nome de Messias deverá seguir diretamente para votação no plenário, onde precisará do apoio de pelo menos 41 senadores para ser aprovado.