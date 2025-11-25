A sabatina de Jorge Messias, atual advogado-geral da União e indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal (STF), será realizada no dia 10 de dezembro na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A data foi anunciada nesta terça-feira (25) pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), e pelo presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA).
A leitura oficial da indicação está prevista para 3 de dezembro, quando também será aberto o prazo de vista coletiva. A relatoria ficará com o senador Weverton Rocha (PDT-MA). Após a análise na CCJ, o nome de Messias deverá seguir diretamente para votação no plenário, onde precisará do apoio de pelo menos 41 senadores para ser aprovado.
Alcolumbre afirmou que tomou conhecimento da indicação apenas pela imprensa, durante o feriado da última quinta-feira (20). Segundo ele, já na segunda-feira (24) iniciou conversas com Otto e líderes partidários para definir o calendário. O presidente do Senado destacou a necessidade de avisar previamente os parlamentares, por se tratar de uma votação considerada de alta relevância, com presença e votos nominais e secretos tanto na comissão quanto no plenário.