Uma mulher foi presa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ), investigada por cárcere privado e tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. Segundo a Polícia Civil, ela não aceitava o fim do relacionamento de dois anos e passou a perseguir e ameaçar a vítima.

Na última quinta-feira (20), a suspeita levou a ex de volta à antiga casa usando golpes de jiu-jitsu, trancou o imóvel, tomou o celular da vítima e ateou fogo nela. Depois de apagar as chamas, continuou a agressão com cabos de vassoura e chegou a arremessá-la contra a janela, estilhaçando os vidros. Quando a agressora se distraiu, a vítima conseguiu escapar e pediu ajuda num comércio próximo.