O médico psiquiatra Rodrigo Barros Cavalcanti, 35, foi achado morto dentro do apartamento onde morava, no bairro de Patamares, em Salvador (BA).

Rodrigo foi achado sem vida por familiares na noite do sábado (22). As informações são da Polícia Civil da Bahia.

Corpo de Rodrigo tinha sinais de violência física, mas a causa da morte não foi divulgada. Ainda segundo a polícia, o exame necroscópico já foi realizado, mas o resultado ainda não foi liberado.