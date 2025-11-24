Uma questão de matemática da primeira fase da Fuvest, aplicada neste domingo (23), passou a ser alvo de contestação de professores e coordenadores de cursinhos, que apontam possível erro conceitual no gabarito oficial. A banca indicou a alternativa C como correta, mas docentes afirmam que a opção não assegura a conclusão exigida pelo problema.

Procurada, a Fuvest informou que o processo segue o procedimento padrão: candidatos podem apresentar recursos, que serão analisados pela comissão responsável. Após essa etapa, a banca decidirá se mantém ou altera o gabarito oficial. A fundação acrescentou ainda que já está elaborando um parecer sobre o caso.

O enunciado contestado, presente na terceira questão da prova V1, apresenta uma eleição fictícia para um conselho com cinco membros, composta por sete candidatos e 35 eleitores. A pergunta busca determinar quantos votos o candidato mais jovem precisaria receber para garantir sua vaga.