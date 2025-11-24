A Polícia Militar recuperou, na noite de sábado (22), mais 37 relógios de luxo roubados da Montecristo Joalheria, do Shopping Iguatemi Campinas, no interior de São Paulo, na quinta-feira (20). Um homem morreu em suposta troca de tiros.

Outros 37 relógios já tinham sido recuperados ainda na quinta. Os itens são de marcas como Rolex, Cartier e Tag Heuer.

Além dos relógios, também foram localizadas joias. Todo o material está avaliado em ao menos R$ 2,5 milhões, segundo a PM.