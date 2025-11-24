A Justiça do Trabalho de Maceió (AL) reconheceu que a vendedora Gabriela Barros foi vítima de discriminação racial ao ser advertida e posteriormente demitida por usar tranças no trabalho. A decisão, da 9ª Vara do Trabalho, condenou a empresa ao pagamento de R$ 15 mil por danos morais.

Contratada entre outubro de 2024 e abril de 2025, Gabriela foi pressionada pela chefia a retirar o penteado sob ameaça de demissão, situação que, segundo ela, se repetiu meses depois, quando decidiu manter as tranças. A dispensa ocorreu diante de colegas, ela disse. Em vídeo nas redes sociais, a vendedora relatou que ouviu da superiora que seu estilo “não era social”, que se fosse, aceitaria as tranças.