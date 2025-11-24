Presos da Penitenciária 3 de Hortolândia, na região de Campinas, interior de São Paulo, realizaram um motim no final da manhã desta segunda-feira (24).

Segundo a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), durante a ação foram quebradas portas automatizadas das celas. Os presidiários colocaram fogo em colchões e outros objetos. Uma densa fumaça negra pode ser vista de diversos pontos da cidade.

A pasta da segurança informou que o motim pode estar relacionado a apreensão de uma quantidade de bebida alcoólica artesanal realizada por policiais penais no domingo (23).