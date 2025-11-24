A maioria da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) votou na manhã desta segunda-feira (24) para referendar a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Moraes, relator do caso, reafirmou a sua decisão de prender Bolsonaro e defendeu que os demais ministros da turma validem a medida. Em seguida, Flávio Dino e Cristiano Zanin seguiram o relator em seus votos, formando a maioria a favor da prisão.

Resta o voto de Cármen Lúcia. Luiz Fux migrou recentmente da Primeira para a Segunda Turma.