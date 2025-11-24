Um temporal de granizo atingiu Erechim, no Norte do Rio Grande do Sul, na tarde de domingo (23), causando estragos em praticamente todos os bairros. Grandes pedras de gelo destruíram telhados, quebraram vidraças e danificaram veículos. Parte da cidade continua sem energia elétrica hoje, enquanto equipes de emergência trabalham para restabelecer serviços e liberar vias bloqueadas por postes e fiação caída.

De acordo com o MetSul, rajadas de vento acompanharam a tempestade e ampliaram os danos. Imagens feitas por moradores mostram ruas cobertas de gelo e casas destelhadas. Em São Valentim, município vizinho, também houve prejuízos em lavouras e propriedades rurais. O jogo entre Atlântico e Joinville foi suspenso após o ginásio ser atingido.

Meteorologistas explicam que a formação de uma nuvem Cumulonimbus, impulsionada pela combinação de calor e alta umidade, gerou o granizo de grande porte. A forte diferença de temperatura entre Erechim e áreas próximas favoreceu a tempestade severa.