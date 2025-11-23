O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que os filhos de Jair Bolsonaro visitem o ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele está preso preventivamente desde sábado (22).

Pelo cronograma definido neste domingo (23), Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro poderão encontrar o pai na terça-feira (25), em horários separados, entre 9h e 11h. Já Jair Renan terá acesso ao ex-presidente na quinta-feira (27), também das 9h às 11h.

A decisão mantém ainda a liberação para a entrada da equipe médica sem necessidade de autorização judicial prévia e assegura atendimento de saúde contínuo a Bolsonaro. Mais cedo, Michelle Bolsonaro esteve com o marido.