O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rompeu o silêncio neste domingo (23) ao falar pela primeira vez sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante entrevista em Joanesburgo, após o encerramento da Cúpula do G20, Lula afirmou que Bolsonaro teve amplo direito de defesa e agora deve cumprir a pena definida pela Justiça.

Sem criticar diretamente a decisão do ministro Alexandre de Moraes, responsável pela ordem de prisão preventiva, Lula ressaltou que o processo que levou à condenação de mais de 27 anos por tentativa de golpe se estendeu por mais de dois anos e seguiu todos os ritos legais. “A Justiça decidiu, está decidido”, disse o presidente.

Questionado sobre possíveis impactos da prisão na relação com os Estados Unidos, Lula respondeu que o país é soberano e que a independência do Judiciário deve ser respeitada, citando diretamente Donald Trump ao afirmar que “o que decide aqui está decidido”.