A plenária final da COP30 foi marcada por reclamações sobre a condução dos trabalhos por parte da presidência brasileira. Enquanto alguns países latinos questionavam o processo, sendo o mais vocal a Colômbia, o Brasil recebia solidariedade de outros como a Rússia --que acusou os primeiros de agirem como crianças.

A sessão começou por volta de 13h15 com uma tomada de decisões em sequência por parte do presidente do evento, André Corrêa do Lago. Enumerando uma lista de itens, a conferência foi aprovando os textos sem falas de outros presentes.

Quando o espaço foi aberto para posicionamentos, países latino-americanos contestaram elementos do que havia sido aprovado e disseram que estavam sendo ignorados na reunião. O Panamá, por exemplo, tomou a palavra e questionou a falta de detalhamento no texto final sobre indicadores de adaptação climática (a maneira como os países podem lidar com efeitos da crise já em curso).