O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu neste sábado (22) à notícia da prisão preventiva de Jair Bolsonaro, classificando o episódio como “uma pena”. Surpreendido por jornalistas, Trump indicou que ainda não tinha sido informado sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que levou à detenção do ex-presidente brasileiro.
Leia mais: Suspeita de violar tornozeleira acelerou preventiva de Bolsonaro
Questionado pela imprensa americana, Trump inicialmente não entendeu a pergunta, mas afirmou ter conversado “com alguém do Brasil” na véspera e disse que deve se encontrar com essa pessoa “em um futuro muito próximo”, sem citar nomes.
Bolsonaro foi preso pela Polícia Federal na manhã deste sábado, após ordem do ministro Alexandre de Moraes. A decisão citou violação da tornozeleira eletrônica e a formação de aglomeração na vigília organizada em frente à residência do ex-presidente em Brasília.
Trump já havia defendido Bolsonaro em setembro, quando o brasileiro foi condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe. Na ocasião, disse considerá-lo “um bom homem” e classificou a condenação como “surpreendente”.
*Com informações do SBT News