O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu neste sábado (22) à notícia da prisão preventiva de Jair Bolsonaro, classificando o episódio como “uma pena”. Surpreendido por jornalistas, Trump indicou que ainda não tinha sido informado sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que levou à detenção do ex-presidente brasileiro.

Questionado pela imprensa americana, Trump inicialmente não entendeu a pergunta, mas afirmou ter conversado “com alguém do Brasil” na véspera e disse que deve se encontrar com essa pessoa “em um futuro muito próximo”, sem citar nomes.