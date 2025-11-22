O ex-presidente Jair Bolsonaro é suspeito de ter tentado danificar a tornozeleira eletrônica com um equipamento de calor nas primeiras horas deste sábado (22). Segundo fontes ouvidas pela reportagem do SBT News, os sensores do dispositivo registraram a violação por volta de meia noite, disparando alerta imediato às autoridades.

A tornozeleira foi recolhida e enviada para perícia. Minutos após o aviso, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer, às 1h25, e o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva às 2h.