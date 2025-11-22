22 de novembro de 2025
DETIDO NA PF

Suspeita de violar tornozeleira acelerou preventiva de Bolsonaro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/@CarlosBolsonaro/X
A tornozeleira foi recolhida e enviada para perícia.

O ex-presidente Jair Bolsonaro é suspeito de ter tentado danificar a tornozeleira eletrônica com um equipamento de calor nas primeiras horas deste sábado (22). Segundo fontes ouvidas pela reportagem do SBT News, os sensores do dispositivo registraram a violação por volta de meia noite, disparando alerta imediato às autoridades.

Leia mais: Vigília convocada por Flávio motivou pedido de prisão do pai

A tornozeleira foi recolhida e enviada para perícia. Minutos após o aviso, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer, às 1h25, e o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva às 2h.

Investigadores trabalham com a hipótese de que a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro , marcada para a manhã deste sábado, teria servido para encobrir a tentativa de violação e, eventualmente, facilitar uma fuga.

*Com informações do SBT News

