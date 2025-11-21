Promotores do Ministério Público de São Paulo denunciaram nesta sexta-feira (21) oito pessoas sob a acusação de participar do assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes. Ele sofreu uma emboscada e foi morto com tiros de fuzil em Praia Grande, no litoral paulista, há pouco mais de dois meses.

Segundo a denúncia, assinada por cinco integrantes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), os criminosos planejavam o crime ao menos desde março deste ano. O documento diz, ainda, que a motivação foi uma ordem da cúpula do PCC (Primeiro Comando da Capital), que estava sendo cobrada por integrantes da base da facção criminosa.

"Em razão da firme atuação do ofendido contra o PCC, ao menos desde o ano de 2019, a 'sintonia geral', formada pelo alto escalão da citada organização criminosa, determinou a morte do doutor Ruy Ferraz Fontes, a ser executada por seus faccionados", diz a denúncia.